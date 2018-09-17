Украина нуждается в 50 новых аэропортах

Украина нуждается в новых аэропортах, поскольку сейчас летает лишь 5-7% украинцев, а должны летать хотя бы 50%.

– По нашим подсчетам, аэропорты будут рентабельными. Мы не говорим, что это будет 51 аэропорт Ататюрка (авиахаб Стамбул – Ред), – заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Экономическая правда.

За подсчетами ведомства нужда в таких аэропортах есть, поскольку сейчас летает лишь 5-7% украинцев, а должны летать хотя бы 50%.

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– Это будет 4-5 региональных мощных хаба, больше Борисполя, и около 20 региональных аэропортов, из которых будут выполняться международные и внутренние перевозки, – отметил он.

Министр добавил, что планируется строительство 10-15 небольших аэропортов, которые будут направлены на обеспечение внутренних перевозок.

Ранее Факты ICTV писали, что стоимость проезда будущими украинскими автобанами составит 20-70 евроцентов (6,5-23 грн) за километр.

Фото: УНИАН.