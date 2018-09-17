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Украина разорвет договор с РФ по Азову – Климкин

Украина постепенно пересмотрим договорно-правовую базу по РФ, в частности прекратит действие договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Азовське море

– Вся договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана – это 100%…Договор касательно Азова, конечно, он не будет работать в будущем. Когда мы это сделаем? Это вопрос четкой стратегии, – сказал журналистам глава МИД Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, у Украины есть план по переработке договоров с РФ.

– Есть блоки договоров, например, касательно базирования бывшего Черноморского флота. Меня многие парламентарии спрашивают, что будет с ними после изменения Конституции. Я буду это говорить, когда это будет обсуждаться, чтобы Россия это не использовала, чтобы ухудшить наши позиции, – отметил дипломат.

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К слову, ранее Климкин раскрыл стратегию России на Азове.

Напомним, сегодня, 17 сентября, президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией.

Фото: Dreamstime

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