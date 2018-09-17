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Верховная Рада поддержит денонсацию Договора о дружбе с РФ – Герасимов

Народный депутат Артур Герасимов не видит проблем с поддержкой денонсации Договора о дружбе с РФ в Верховной Раде.

Артур Герасимов

Народный депутат, председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что Верховная Рада обязательно поддержит денонсацию Договора о дружбе с Россией.

– Никаких проблем с прохождением этого законопроекта через парламент я не вижу. Сегодня украинский парламент является продемократическим и ориентированным на Украину, а не на других наших соседей… Я уверен, что 226 голосов в поддержку денонсации Договора о дружбе с РФ у нас будет, – сказал Герасимов.

Он добавил, что Украина может пройти точку невозврата после избирательного цикла 2019 года.

Читайте: Почему Украина денонсирует договор о дружбе с Россией именно сейчас

Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией.

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