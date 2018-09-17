YES 2018: когда закончится война на Донбассе и что будет с Европой

Начало 15-го международного форума YES стал похож на сцену футуристического фильма об инопланетянах.

Интерактивная инсталляция известной японской художницы Марико Мори олицетворили тему конференции – Будущее поколение всего.

Встреча Ялтинской европейской стратегии, которую проводит Фонд Виктора Пинчука, традиционно собрала в Киеве десант мировых политиков. Президенты, премьеры, дипломаты, бизнесмены, эксперты и общественные активисты. Более 600 известных лидеров мнений из 28 стран мира обсудили судьбу Украины и мира.

Сколько продлится война? Какой Украина выйдет из самого бурного в ее истории периода? Выступающий на форуме президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна стать восточным форпостом НАТО, ее будущее – это членство в Североатлантическом Альянсе и ЕС. А с зависимостью от России мы порываем навсегда.



Но пока Россия пытается через агрессию на Донбассе создать свой форпост влияния на Киев. Нужно продолжать влиять на Кремль санкциями и донесением к российским гражданам информации о настоящей цене агрессии, заявил на форуме Курт Волкер. Один из действенных механизмов остановить войну – миротворческая миссия.

Еще один вызов для Украины – будущие президентские и парламентские выборы. Как Россия попытается их использовать, чтобы привести к власти нужных кандидатов? А то, что механизмы дезинформации, кибератак, фейков, будут задействованы Кремлем однозначно – не сомневается экс-советник Путина Андрей Илларионов.

США уже пострадали от российского вмешательства в выборы. Поэтому против дезинформации и кибератак надо объединяться, чтобы противостоять агрессору совместно. Считает 66 госсекретарь США Кондолиза Райс.

До сих пор остается интригой, кто, кроме очевидных кандидатов, будет бороться за президентское кресло. В форуме приняли участие известные украинские политики и социальные лидеры, которые, так или иначе, будут влиять на будущее Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что внутренним вызовом для нашего государства кроме коррупции остается популизм и спекуляции, которые перед выборами значительно возрастают. А сказать коррупции стоп должен помимо прочего антикоррупционный суд.

В противостоянии с внешними и внутренними вызовами Украина нуждается и дальнейшей политической и финансовой поддержки Запада. Во время форума YES его участник, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подписал с украинской стороной соглашение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи на один миллиард евро.

Еще одним вызовом для Украины может стать пуск газопровода Северный поток-2, который уже поссорил страны ЕС. По словам главы Нафтогаза Украина может потерять до 3% ВВП. Союзником Киева в этом вопросе является Вашингтон.

Разногласия между США и ЕС касаются не только Северного потока-2. Политические и экономические противоречия Вашингтона и Брюсселя стали одной из ключевых тем дискуссий форума.

Организаторы Ялтинской европейской стратегии до последнего держали интригу, кто на этот раз будет секретным гостем встречи. И вот под аплодисменты зала входит легендарный рок-музыкант, фронтмент U2 Боно.

Читайте: До встречи в Ялте – Квасьневский завершил 15-ю встречу YES

Боно также известен своей гуманитарной активностью в Африке и борьбой за отмену долгов бедным странам третьего мира. На форуме он заявил, что коррупция убивает больше детей в Африке, чем ВИЧ и малярия. Но против него есть вакцина – прозрачность и гражданское общество.

Интеллектуальный фронт уже к 2029 году создаст искусственный интеллект, не уступающий человеческому. Но это не будет война людей и машин. Заявил известный изобретатель и футурист Рэй Курцвел.

Именно интеллектуальный фронт, ІТ технологии и новое, молодое поколение, по мнению Боно и является залогом того, что человечество выживет и станет лучшим. Такое поколение растет и в Украине. В форуме приняли участие участники проекта Новые лидеры. Нам нужна новая коммуникация, новые лидеры – сказал в заключительном слове председатель Наблюдательного Совета ЕС, третий президент Польши Александр Квасьневский.

К слову, ранее Факты ICTV писали об основных тезисах встречи YES 2018.