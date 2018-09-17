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С 2019 года зарплата солдат составит от 10 тыс. грн

С 2019 года украинский солдат будет зарабатывать не меньше 10 тыс. грн.

ЗСУ

Президент Петр Порошенко заявил, что с 1 января 2019 года украинские солдаты будут получать не менее 10 тыс. грн, передает пресс-служба президента.

Порошенко напомнил, что были представлены новые показатели проекта госбюджета на 2019 год, которые рассматривали на заседании СНБО.

– Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы в промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн, – сказал президент.

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К слову, Верховная Рада уравняла права и возможности женщин и мужчин во время прохождения воинской службы в ВСУ и других военных формированиях.

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