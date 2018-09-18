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Денисова рассказала, почему Балуха избили в СИЗО

Украинского политзаключенного Владимира Балуха избили из-за того, что он рассказал адвокату о реальном отношении к нему в СИЗО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что украинского политзаключенного Владимира Балуха избили из-за того, что он рассказал адвокату о реальном состоянии своего здоровья.

С момента избиения политзаключенного прошло уже 5 дней, однако его до сих пор не осмотрели врачи.

– Узнала и еще одну причину избиения: Балух рассказывал адвокату о состоянии своего здоровья, об отношении к нему в следственном изоляторе, об утраченной надежде, – написала Денисова.

По ее словам, после физической расправы украинца посадили перед видеокамерой и заставили сказать, что у него все хорошо и здоровье не подводит.

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– Сейчас Владимир Балух беспокоится: попросил привести к нему нотариуса. Как и Сенцов, напишет завещание на случай смерти. Чувствует, что угрозы расправы лишь угрозами не останутся, и в колонию он не доедет, – добавила Денисова.

Она также требует от омбудсмена РФ Татьяны Москальковой немедленно предоставить Балуху медицинскую помощь и допустить ее к политзаключенному.

Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находится в симферопольском СИЗО, избили и пригрозили убить.

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