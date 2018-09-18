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Госизмена Януковича: суд ждет “легитимного” с последним словом

Оболонский райсуд Киева пригласил Виктора Януковича 12 октября выступить с последним словом по делу о государственной измене.

Оболонский райсуд Киева вызывает Виктора Януковича на заседание для последнего слова, заявил судья Владислав Девятко.

– Во исполнение требований конвенции прав и свобод человека, суд в очередной раз вызовет Януковича для участия в судебных заседаниях путем видеоконференции на 10 часов 12 октября.

Суд сообщает участникам, что его выступление с последним словом пройдет без привлечения компетентных органов Российской Федерации, – сказал судья.

Адвокат Александр Горошинский заявил суду, что Янукович хочет выступить в суде с последним словом, но только через международно-правовую помощь.

В то же время судья отметил, что Януковича вызовут на заседание на тех же условиях, которые были указаны в решениях суда до этого.

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По его словам, суд неоднократно вызывал Януковича для участия в заседании как путем публикации сообщений, так и с помощью писем по почте по всем известным адресам его возможного проживания, в том числе в России.

Дебатные речи защитники должны завершить с 1 до 10 октября.

Ранее главная военная прокуратура предложила создать спецподразделение для задержания Виктора Януковича в России.

Фото: Getty Images

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