В парламент проходят семь партий, главных кандидатов на президентство – четыре – западные социологи

По результатам исследования в парламент проходят семь партий, а главными кандидатами на президентство являются Тимошенко, Гриценко, Порошенко и Рабинович.

По результатам исследования, проведенного в сентябре 2018 года, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, большая часть опрошенных отдала свои голоса за Юлию Тимошенко (14,9%), Анатолия Гриценко (8,0%), Петра Порошенко (7,9 %) или Вадима Рабиновича (7,2%), передает Апостроф.

Другие кандидаты получили бы меньшую поддержку: Юрий Бойко – 6,1%, Владимир Зеленский – 6,1%, Олег Ляшко – 5,9%, Святослав Вакарчук – 4,2%. В опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью примут участие в президентских выборах.

Что касается парламентских выборов, в новый состав высшего законодательного органа Украины прошли бы семь политических партий. Наибольшее количество голосов получат следующие партии: Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко (11,3%), Гражданская позиция Анатолия Гриценко (8,2%), Блок Петра Порошенко Солидарность (7,8%), и За жизнь Вадима Рабиновича (7,3%).

Также в новый состав парламента попадают партии Оппозиционный блок Юрия Бойко (7,2%), Слуга народа Владимира Зеленского (6,9%) и Радикальная партия Олега Ляшко (6,7%). Другие политические партии, в частности Объединение Самопомич Андрея Садового, ВО Свобода и другие имеют значительно меньшие шансы на победу в выборах.

Лидерами по рейтингу доверия стали Анатолий Гриценко (43,2% опрошенных доверяют или в целом доверяют политику), Вадим Рабинович (35,4%), Владимир Зеленский (31,6%) и Святослав Вакарчук (27,9%). Рейтинг доверия других политиков Олег Ляшко – 21,0%, Юлия Тимошенко – 20,2%, Петр Порошенко – 18,9%, Юрий Бойко – 17,4%.

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Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в период с 30 августа по 7 сентября 2018 года. Общее количество респондентов составило 2004 человека. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.