Конфликт на Донбассе заморожен на 5-7 лет – Макфол

Военная ситуация на Донбассе не изменится еще 5-7 лет. Замороженный конфликт выгоден РФ.

– Я пессимист в этом плане. Военная ситуация в Донбассе будет законсервирована: то, что происходит там сегодня, будет происходить и лет через 5-7, – заявил экс-посол США в России Майкл Макфол, передает Liga.NET.

По его словам, изменений не будет ни в худшую, ни в лучшую сторону.

– К сожалению, статус-кво будет надолго. Замороженный конфликт выгоден России. И у нас нет влияния, чтобы изменить эту ситуацию, – отметил дипломат.

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Макфол добавил, что экономические санкции остановить Россию не смогут, но все равно нужны.

– Не потому, что это окажет серьезное влияние на экономические факторы в России, – а значит, непосредственно на ее президента Путина. Это фантазия. Санкции не работают таким образом. Россия все-таки – не демократическая система. Но иногда нужно делать правильные вещи просто потому, что это правильные вещи, – сказал он.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Донбассе задержали возможных соратников боевиков.

Фото: military_tv_ua