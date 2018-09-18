Луценко просит Раду снять неприкосновенность с трех нардепов

Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции Оппозиционный блок – Сергея Дунаева, Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Луценко разместил в Facebook копии соответствующих документов.

В них отмечается, что представления в отношении Вилкула и Колесникова инициированы двумя разными прокурорами из прокуратуры Днепропетровской области, а в отношении Дунаева – заместителем генпрокурора, руководителем САП Назаром Холодницким.

– Как и обещал генпрокурор, повторно поданы представления на трех депутатов, – уточнила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

По ее словам, регламентный комитет ВР должен рассмотреть эти три представления, после этого они будут вынесены на голосование.

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Напомним, 20 июня законопроект президента Петра Порошенко оснятии депутатской неприкосновенности признали конституционным.