МАУ запускает новые маршруты в Европу и Турцию: направления и цены

Авиакомпания Международные авиалинии Украины анонсировала открытие трех новых маршрутов из Киева летом 2019 года – в Измир, Софию и Бухарест.

Об этом сообщается на сайте МАУ.

Так, запуск полетов из Киева в Софию и Бухарест запланирован на 31 марта 2019 года, а с 15 июня МАУ начнет летать из Киева в турецкий город Измир.

Полеты из Киева в Софию будут выполняться ежедневно на региональных самолетах Embraer-145, а в Измир и Бухарест – на Boeing 737-800.

Билеты уже можно приобрести на сайте, в кассах и контактном центре авиакомпании МАУ, а также в специализированных агентствах. Их стоимость стартует от 600 грн в одну сторону.

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К слову, ирландский лоукостер Ryanair планирует в 2019 году запустить из Польши 17 новых рейсов, семь из которых – в Украину (Киев и Львов).

Фото: Fly UIA