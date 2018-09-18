PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / МАУ запускает новые маршруты в Европу и Турцию: направления и цены/

МАУ запускает новые маршруты в Европу и Турцию: направления и цены

Авиакомпания Международные авиалинии Украины анонсировала открытие трех новых маршрутов из Киева летом 2019 года – в Измир, Софию и Бухарест.

МАУ

Об этом сообщается на сайте МАУ.

Так, запуск полетов из Киева в Софию и Бухарест запланирован на 31 марта 2019 года, а с 15 июня МАУ начнет летать из Киева в турецкий город Измир.

Полеты из Киева в Софию будут выполняться ежедневно на региональных самолетах Embraer-145, а в Измир и Бухарест – на Boeing 737-800.

Билеты уже можно приобрести на сайте, в кассах и контактном центре авиакомпании МАУ, а также в специализированных агентствах. Их стоимость стартует от 600 грн в одну сторону.

Читайте: Ryanair вводит ограничения на провоз ручной клади

К слову, ирландский лоукостер Ryanair планирует в 2019 году запустить из Польши 17 новых рейсов, семь из которых – в Украину (Киев и Львов).

ФотоFly UIA

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

У Карпатах зацвіла червона рута
Карпаты покрылись цветами червоной руты: удивительные кадры
Собор у Солсбері
TripAdvisor запретил оставлять отзывы о соборе в Солсбери
Північне сяйво
20 мест, которые стоит увидеть, пока не сыграл в ящик
Зачем ехать в Мексику на День мертвых и как сэкономить на поездке
Wizz Air
Wizz Air запускает 5 новых рейсов из Украины: направления и цены
Куди поїхати на День незалежності
Куда поехать на День независимости: цены и маршруты
Архитектура, природа и отдых! Топ-7 самых красивых городов Европы
Автобусный тур по Европе: как сэкономить еще больше
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка