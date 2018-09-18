На Вселенский патриархат осуществляются массированные кибератаки

На Вселенский патриархат и на Фанар осуществляют массированные кибератаки.
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в Facebook, что в последнее время на Вселенский патриархат осуществляют массированные кибератаки.
Эта информация была озвучена во время встречи министра с экзархами его Святейшества Вселенского Патриарха.
– В последнее время и на Фанар, и на Вселенский патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого, – написал Климкин.
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К слову, решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви Вселенский патриархат может принять на синоде 9-11 октября.
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