На Вселенский патриархат осуществляются массированные кибератаки

На Вселенский патриархат и на Фанар осуществляют массированные кибератаки.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в Facebook, что в последнее время на Вселенский патриархат осуществляют массированные кибератаки.

Эта информация была озвучена во время встречи министра с экзархами его Святейшества Вселенского Патриарха.

– В последнее время и на Фанар, и на Вселенский патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого, – написал Климкин.

Читайте: Автокефалия УПЦ. Кирилл отказался молиться за патриарха Варфоломея

К слову, решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви Вселенский патриархат может принять на синоде 9-11 октября.