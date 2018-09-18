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НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2019 год

В НБУ считают, что развитие экономики Украины замедлится до 2,5%.

Гривня

Совет Национального банка считает, что в 2019 году рост реального ВВП Украины замедлится до 2,5%, передает Корреспондент.

В 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%, после чего рост замедлится до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году.

Однако в прогнозе правительства ожидается рост ВВП на 3,2% в 2018 году и на 3% в 2019 году.

Читайте: Украинцам разрешат покупать валюту онлайн

К слову, Украина достигла принципиальной договоренности с Международным валютным фондам о постепенном выводе цены газа на импортный паритет до 2020 года.

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