Омелян: Тестовый участок Hyperloop запустят в 2019 году

Тестовый участок Hyperloop может появиться в Украине уже в 2019 году.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в интервью Економічній правді, что участок для теста скоростных вакуумных поездов Hyperloop появится в Украине в 2019 году.

– Мы надеялись, что тестовый участок появится гораздо раньше – в следующем году. Это наш внутренний дедлайн. О появлении реального участка, то 5 лет – это срок, в который можно будет реалистично говорить о коридоре между Балтикой и Черным морем, – сказал Омелян.

По его словам, скорость создания инфраструктуры зависит от скорости внедрения разработок и мобилизации финансовых ресурсов.

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Согласно оценкам Украинского института будущего, Hyperloop из Одессы в Киев будет стоить около $5,5 млрд. Научную оценку проекта завершат до конца года.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в сфере технологий вакуумного поезда Hyperloop.