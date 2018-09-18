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Победа: Наев спрогнозировал конец войны на Донбассе

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что военного решения для завершения войны на Донбассе недостаточно.

Командующий Объединенными силами на Донбассе, генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что только военного пути урегулирования конфликта на востоке Украины, инициированного российской агрессией, недостаточно. Такое мнение он озвучил в интервью НВ.

– Когда будет мир, и как закончится война – это вопрос гораздо сложнее. Как человек военный, я знаю ответ военный. Но сегодня очевидно, что чисто военного решения для завершения войны на Донбассе недостаточно.

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Убежден, что война завершится нашей победой. По этому поводу у меня нет никаких сомнений. И хочу заверить, что Объединенные силы готовы к выполнению задач операции. Мы лучшие Вооруженные Силы, у нас лучшие люди, и мы обороняем нашу родную, лучшую землю – Украину, – заявил Наев.

К слову, Наев рассказал о сущности изменений режима АТО на ООС.

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