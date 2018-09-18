Погода на сегодня, 18 сентября (КАРТА)

Сегодня по всей Украине ожидается сухая и солнечная погода.
Прогноз погоды на сегодня, 18 сентября, дает Укргидрометцентр.
Теплее всего будет на Закарпатье – до +27.
В западных областях 23-25 градусов тепла.
На севере и в центре +23, на градус ниже в восточных областях.
В Киеве сегодня без осадков, в течение дня от +22 до +24 градусов.
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Напомним, какой будет погода на сентябрь в Украине.
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