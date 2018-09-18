PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода на сегодня, 18 сентября (КАРТА)/

Погода на сегодня, 18 сентября (КАРТА)

Сегодня по всей Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Прогноз погоды на сегодня, 18 сентября, дает Укргидрометцентр.

Теплее всего будет на Закарпатье – до +27.

В западных областях 23-25 градусов тепла.

На севере и в центре +23, на градус ниже в восточных областях.

В Киеве сегодня без осадков, в течение дня от +22 до +24 градусов.

Читайте: Непогода в Бердянске: ливень затопил город

Напомним, какой будет погода на сентябрь в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка