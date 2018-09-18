PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Продавал вооружение из зоны ООС: на Киевщине задержали нелегального торговца оружием/

Продавал вооружение из зоны ООС: на Киевщине задержали нелегального торговца оружием

В Киевской области задержали нелегального торговца оружием, который привозил вооружение из зоны ООС.

Зброя

В Киевской области задержали 33-летнего мужчину, который занимался продажей оружия и боеприпасов, привезенных из зоны ООС, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

– Во время оперативных мероприятий был задокументирован факт сбыта автомата АКСУ, 2 гранаты Ф-1, запалы к гранатам, 2 гранатомета РПГ, 2 пистолета-пулемета Скорпион. Кроме того, во время обыска автомобиля злоумышленника было обнаружено более 100 тысяч гривен, полученных им от продажи этого оружия, – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием), досудебное расследование продолжается.

image image
Продавал вооружение из зоны ООС: на Киевщине задержали нелегального торговца оружием / 2 фотографии

Читайте: В Киевской области задержали банду рэкетиров с сельским головой во главе

К слову, в Печерском районе Киева полиция задержала сотрудника Национального антикоррупционного бюро по подозрению в хранении наркотиков.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Делал селфи на крыше электрички. Под Киевом погиб 10-классник
Лікарня
В Охматдете умерла девочка, которая отравилась в лагере Славутич – СМИ
Свиня
Вспышка африканской чумы: зафиксированы новые случаи в трех областях
Зґвалтування
Затащил в кусты и угрожал убить – в Вышгороде задержали насильника
До свидания, телевидение. Украина переходит на цифровое вещание
дівчина заїхала в багаття і спалила авто
Под Киевом девушка заехала в костер и сожгла авто
ДТП с 5 авто под Киевом: 3 человека погибли, 3 – ранены
Под Киевом мужчина забил до смерти 85-летнюю мать
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка