В Киевской области задержали нелегального торговца оружием, который привозил вооружение из зоны ООС.

В Киевской области задержали 33-летнего мужчину, который занимался продажей оружия и боеприпасов, привезенных из зоны ООС, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

– Во время оперативных мероприятий был задокументирован факт сбыта автомата АКСУ, 2 гранаты Ф-1, запалы к гранатам, 2 гранатомета РПГ, 2 пистолета-пулемета Скорпион. Кроме того, во время обыска автомобиля злоумышленника было обнаружено более 100 тысяч гривен, полученных им от продажи этого оружия, – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием), досудебное расследование продолжается.



Продавал вооружение из зоны ООС: на Киевщине задержали нелегального торговца оружием / 2 фотографии

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К слову, в Печерском районе Киева полиция задержала сотрудника Национального антикоррупционного бюро по подозрению в хранении наркотиков.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева