Псевдожителей Подгорцев централизованно привозят на мусорный полигон – глава сельсовета

Работа полигона №5 в Подгорцах заблокирована с пятницы. Это грозит экологической катастрофой для окрестных сел и Киева.

Об этом KV стало известно из обращения председателя правления ЧАО Киевспецтранс Андрея Грущинского на официальном сайте предприятия.

– Начиная с 14 сентября, полигон твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы заблокирован неизвестными лицами. Какие у них цели и какие требования они предъявляют, пока неизвестно – акцию не поддерживает ни одна местная община, официально или через СМИ о ней тоже никак не заявлено. Людей свозят и вывозят автобусами, а лозунги, под которыми стоят “митингующие”, свидетельствуют о том, что организаторы этого мероприятия не понимают реального положения дел как на самом полигоне, так и в сфере обращения с отходами вообще, – отмечается в сообщении.

Глава сельсовета Подгорцев заявил корреспонденту KV, что не видел среди митингующих местных жителей.

– Ещё в пятницу мы видели, как к селу Креничи со стороны Киева приехали три автобуса с людьми, от села люди поднялись уже пешком. Днём у полигона стоят бабушки, ночью мы видели ребят спортивной внешности. Кто они – мы не знаем, в селе о них ничего не известно, с местными со стороны митингующих никто не контактировал, – заявил он.

Между тем блокирование полигона продолжается и ситуация вот-вот достигнет критического уровня, поскольку вмешательство в работу стратегического объекта, который принимает до 40% киевского мусора, может привести к серьезным экологическим последствиям для города и окрестных населенных пунктов.

– Сейчас вынужденно остановлены все действия по накрытию первой карты полигона грунтом, что никак не способствует улучшению экологической обстановки вокруг. Под угрозой также оказалась подготовка полигона к закрытию, а именно работы по укреплению защитных дамб, по переработке фильтрата и др, – поясняет Андрей Грущинский.

Он утверждает, что ЧАО Киевспецтранс вместе с КГГА и общинами окрестных сел прилагает все усилия для закрытия полигона №5. Но как только дело сдвинулось с места и работы начались, кто решил устроить провокацию и обострить ситуацию вокруг этого вопроса.

– Мы подчеркиваем, что закрытие полигона в существующем виде опасно, а решение организаторами этой акции собственных корыстных интересов за счет безопасности людей неприемлемо! Нет альтернативы тому, что Киев должен прекратить захоронения мусора и получить современный завод по его переработке – именно такой завод мы построим за два года. Но проблему надо решать всесторонне и цивилизованно. Без предварительных работ по укреплению полигона, и дальнейшей его рекультивации это место станет экологической бомбой замедленного действия, – отмечается в обращении.

Напомним, что 14 сентября в селе Подгорцы 200 человек заблокировали въезд на 5-й Полигон. Людей свозили автобусом. Люди говорили, что они местные, но в какой стороне Подгорцы показать не смогли. Стоимость работы одного человека 110 гривен.