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Рада номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира

Верховная Рада приняла постановление, в котором номинировала Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

За соответствующее постановление №9040 во вторник проголосовало 245 народных депутатов на заседании парламента во вторник.

Согласно постановлению, Верховная Рада поручила своему председателю Андрею Парубию немедленно направить текст парламентского обращения в адрес Норвежского Нобелевского комитета.

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– Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей (4 года. – Ред.), рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, не насильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира, – говорится в заявлении Верховной Рады к Норвежскому Нобелевскому комитету.

Напомним, ранее экс-президент Польши Лех Валенса предложил номинировать Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Фото: УНИАН

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