Рада увеличила количество членов ЦИК

Верховная Рада увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.

Принятие законопроекта №9090 поддержали 236 депутатов.

Согласно закону, ЦИК состоит из 17 человек. В то же время по действующему закону О Центральной избирательной комиссии, в ее состав входит 15 человек.

– Мы сможем решить дилемму, когда в представлении (Президента относительно кандидатов на должность членов комиссии – Ред.) есть 14 кандидатур на 13 вакансий … Мы сможем решить дилемму и дать возможность всем фракциям парламента иметь свое представительство. Этот способ позволяет нам политически взять на себя ответственность и решить все противоречия, – отметил глава ВР Андрей Парубий.

Сейчас в составе ЦИК осталось только два члена из 15 чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкий.

Напомним, 5 февраля Петр Порошенко внес в Раду представление на 14 членов ЦИК при наличии 13 вакантных мест.

В апреле профильный комитет парламента поддержал увольнение 13 членов ЦИК в связи с истечением срока их полномочий.

Однако, прежде чем уйти на каникулы, депутатам не удалось решить вопрос следующего состава ЦИК. Разногласия привели к срыву голосования.

По словам Парубия, состав ЦИК нужно полностью обновить. Соответствующий вопрос депутаты могут рассмотреть уже 20 сентября.

Фото: Александр Клименко/Пресс-служба ВР