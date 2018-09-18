Рада увеличила количество членов ЦИК

Верховная Рада увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек.
Принятие законопроекта №9090 поддержали 236 депутатов.
Согласно закону, ЦИК состоит из 17 человек. В то же время по действующему закону О Центральной избирательной комиссии, в ее состав входит 15 человек.
– Мы сможем решить дилемму, когда в представлении (Президента относительно кандидатов на должность членов комиссии – Ред.) есть 14 кандидатур на 13 вакансий …
Мы сможем решить дилемму и дать возможность всем фракциям парламента иметь свое представительство.
Этот способ позволяет нам политически взять на себя ответственность и решить все противоречия, – отметил глава ВР Андрей Парубий.
Сейчас в составе ЦИК осталось только два члена из 15 чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкий.
Напомним, 5 февраля Петр Порошенко внес в Раду представление на 14 членов ЦИК при наличии 13 вакантных мест.
В апреле профильный комитет парламента поддержал увольнение 13 членов ЦИК в связи с истечением срока их полномочий.
Однако, прежде чем уйти на каникулы, депутатам не удалось решить вопрос следующего состава ЦИК. Разногласия привели к срыву голосования.
По словам Парубия, состав ЦИК нужно полностью обновить. Соответствующий вопрос депутаты могут рассмотреть уже 20 сентября.
Фото: Александр Клименко/Пресс-служба ВР