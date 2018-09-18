Российская анафема Мазепы неканоническая. Константинополь объяснил почему

Вселенский патриархат не признавал канонической анафему, которая была наложена на украинского гетмана Ивана Мазепу Русской православной церковью.

Анафема была наложена на Ивана Мазепу по политическим мотивам, заявил в интервью Главкому представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Тельмиський Иов (Геча).

– Несмотря на наложение Русской церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политически-идеологических репрессий, и не имело никаких вероисповедных, богословских или канонических причин, – сказал он.

Архиепископ Иов объяснил, что после первого разрушения российскими войсками Запорожской Сечи в 1709 году украинское казачество, которое перешло под протекторат крымского хана, вернулось под юрисдикцию Константинопольского патриархата, и Мазепа вместе с Филиппом Орликом были одними из первых, кто это сделал.

– В эмиграции в городе Бендеры Иван Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата. Именно они напутствували его на смертном одре и отпустили грехи, а затем и отпевали… Таким образом, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верный Матери-Церкви, Вселенского патриархата! – отметил иерарх Вселенского патриархата.

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Напомним, ранее Синод Русской православной церкви отказался молиться за Константинопольского патриарха Варфоломея. Украинская православная церковь осудила это решение.