СБУ троллит Наливайченко видео с шаманом

СБУ сняла видео в ответ на интервью экс-руководителя ведомства Валентина Наливайченко.

Служба безопасности Украины обнародовала видео с названием Шаман, которым опровергла заявление экс-руководителя указанного ведомства Валентина Наливайченко относительно привлечения к работе спецслужбы экстрасенсов.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице СБУ вFacebook.

В комментарии к Шаману сообщается, что информация из интервью Наливайченко одному из СМИ относительно привлечения к работе в СБУ специалистов с экстрасенсорными или магическими способностями, не соответствует действительности.

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– Вместе с тем, не исключаем, что речь в интервью могла идти о личных внештатных советниках Наливайченко в 2014-2015 годах. Учитывая это, мы осуществили реконструкцию возможного подобного сотрудничества, – говорится в заявлении.

Напомним, СБУ опровергла фейк ФСБ о якобе сотрудничестве Украины с ИГИЛ.