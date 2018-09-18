“Сенсорные” перчатки и баллистические шлемы. Как будет выглядеть новое снаряжение военных

Украинские военные испытывают новые образцы снаряжения для Вооруженных Сил Украины. Появились фото бронежилетов, берцев, баллистических шлемов и защитных перчаток.

Исследовательские варианты бронежилетов, берцев, баллистических шлемов и защитных перчаток бойцы протестовали в полевых, различных климатических и максимально приближенных к боевым условиях, сообщает ГУ Развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В новых бронежилетах изменен цвет и улучшена анатомичность формы.

Кроме того, в них больше возможностей подгонки под себя, добавлены демпферные вставки для вентиляции, увеличена площадь противоосколочной защиты из кевлара.

От обломков бойца защищает РПС, в которую также добавлен кевларовый пакет.

Обновленные баллистические шлемы имеют систему затягивание BOА System для четкой фиксации и регулирования размеров.

Они изготовлены из современных материалов (кевлар, сверхвысокомолекулярный полиэтилен) и имеют максимальный по стандартам НАТО уровень защиты от обломков.

Уровень защиты от пуль: III-А (НАТО), класс 1А (по ГОСТ).

В защитных перчатках появилась кевларовая подкладка на ладони, а также “сенсорные пальцы” для удобной работы с гаджетами.

Кроме того, они имеют лучшую анатомическую форму для удерживания стрелкового оружия и улучшенные показатели прокола, пореза и истирания.

Во время испытаний перчатки выдержали 5 спусков по тренировочному фалу из вертолета, хотя для подобного не приспособлены.

Также недавно завершились полевые военно-исследовательские испытания новых образцов летних треккинговых ботинок, которые в дальнейшем заменят ботинки с высокими берцами.

В них – новая колодка, адаптированная для длительных пеших рейдов с грузом, а также самоочищающаяся подошва.

Новая геометрия подошвы на основе полусферических форм значительно уменьшает нагрузку на стопу и мышцы во время передвижения.

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Кроме того, ботинки изготовлены из ткани, что предотвратит запотевания ноги.

Сейчас готовятся изменения и доработки моделей для улучшения изделия и подготовки производства первой промышленной партии.



Фото: Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ/Facebook

Фото: Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ/Facebook

Фото: Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ/Facebook

Фото: Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ/Facebook Фото: Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ/Facebook “Сенсорные” перчатки и баллистические шлемы. Как будет выглядеть новое снаряжение военных / 5 фотографий

Кстати, по словам президента, с 2019 года зарплата украинских солдат составит не менее 10 тыс. грн.