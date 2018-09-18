Что будет с Киево-Печерской и Почаевской лаврами после Томоса

После получения автокефалии Киево-Печерская и Почаевская лавры могут добровольно перейти в состав новообразованной Украинской поместной церкви.
Об этом в интервью РБК Украина рассказал предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет.
После получения автокефалии государство, как собственник Киево-Печерской и Почаевской лавр, должно признать право новой Украинской церкви на святыни.
– Кому принадлежат церкви как церковные учреждения? УПЦ Московского патриархата. А когда одна церковь будет украинской, а другая – российской, кому должны принадлежать украинские святыни? Конечно, Украинской церкви, – заявил Филарет.
Патриарх отметил, что более реальный вариант, когда настоятели лавр перейдут вместе с храмами в новую УПЦ. В результате таких действий церковь не будет обращаться к государству.
– Мы их примем, все останется в мире, церковь дальше будет существовать, – сказал Филарет.Читайте: Томос об автокефалии УПЦ: Москва угрожает Константинополю Для России это вопрос жизни и смерти - Елисеев о предоставлении Томоса Украине Автокефалия УПЦ. Кирилл отказался молиться за патриарха Варфоломея
Напомним, когда будет решение об автокефалии УПЦ.
Фото: УНИАН