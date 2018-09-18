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Что будет с Киево-Печерской и Почаевской лаврами после Томоса

После получения автокефалии Киево-Печерская и Почаевская лавры могут добровольно перейти в состав новообразованной Украинской поместной церкви.

Об этом в интервью РБК Украина рассказал предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет.

После получения автокефалии государство, как собственник Киево-Печерской и Почаевской лавр, должно признать право новой Украинской церкви на святыни.

– Кому принадлежат церкви как церковные учреждения? УПЦ Московского патриархата. А когда одна церковь будет украинской, а другая – российской, кому должны принадлежать украинские святыни? Конечно, Украинской церкви, – заявил Филарет.

Патриарх отметил, что более реальный вариант, когда настоятели лавр перейдут вместе с храмами в новую УПЦ. В результате таких действий церковь не будет обращаться к государству.

– Мы их примем, все останется в мире, церковь дальше будет существовать, – сказал Филарет.

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Напомним, когда будет решение об автокефалии УПЦ.

Фото: УНИАН

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