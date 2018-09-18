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Шпионил и разглашал гостайну – суд разрешил задержать экс-майора Мельниченко

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание экс-майора Николая Мельниченко.

Наручники

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-майора Управления Государственной охраны, фигуранта так называемого кассетного скандала 2000 года Николая Мельниченко, сообщает Интерфакс-Украина.

Мельниченко подозревают в совершении государственной измены в виде шпионажа, разглашении гостайны и легализации средств, полученных преступным путем.

Досудебным расследованием было установлено, что с 2006 года по настоящее время Мельниченко и еще одно лицо проводили финансово-хозяйственные операции с использованием фиктивных предприятий. Они были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.

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В течение 2006-2013 годов на счета экс-майора УГО перечислялись денежные средства в качестве возвратной финансовой помощи. Мельниченко снимал их в сети банкоматов по разным адресам на территории США и Украины.

К слову, правоохранители задержали так называемого “заместителя председателя Севастопольской городской госадминистрации”.

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