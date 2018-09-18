Дело Зайцевой: появились новые подробности о пропавшей наркологе Федирко

Сын нарколога Федирко, которая осматривала Зайцеву и несколько месяцев назад исчезла, является обвиняемым по уголовному делу.

– Следователи установили, что он требовал и получил взятку от мужчины за решение вопроса с наркологом – своей матерью. У мужчины будто бы нашли каннабис, Федирко позвонил этому человеку и сказал, что наркотические вещества “исчезнут” за 4,7 тыс. грн. Слово сдержал – анализ выдал чистый, и был задержан во время получения последнего транша, – рассказывает журналист ICTV Татьяна Доцяк.

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Слушания по этому делу проводит Киевский райсуд, в следующее заседание в октябре.

Также сына нарколога Федирко ловили пьяным за рулем, но штраф он оплатил.

19 июля появилась информация, что в деле обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой пропал ключевой свидетель. На заседание суда никак не могли доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование после аварии.

Однако в сентябре полиция узнала, что нарколог Елена Федирко выехала на неподконтрольную Украине территорию.

Напомним, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus влетел в толпу. В результате ДТП погибли 6 человек.

Фото: УНИАН