Дело нужно пересмотреть – Еврокомиссар попросила РФ освободить Сенцова

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова написала в РФ письмо, в котором просит освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова направила главе Минюста РФ Александру Коновалову письмо, в котором призывает освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, сообщает Европейская правда, ссылаясь на Politico.

– Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело по гуманитарным соображениям и учитывая международные обязательства России в области прав человека и освободить господина Сенцова, – говорится в письме.

Юрова также написала, что подобный жест направит сигнал мировому сообществу касательно обязательств России соблюдать права человека.

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К слову, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния Олега Сенцова.