PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Дело нужно пересмотреть - Еврокомиссар попросила РФ освободить Сенцова/

Дело нужно пересмотреть – Еврокомиссар попросила РФ освободить Сенцова

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова написала в РФ письмо, в котором просит освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Олег Сенцов

Европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова направила главе Минюста РФ Александру Коновалову письмо, в котором призывает освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, сообщает Европейская правда, ссылаясь на Politico.

– Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело по гуманитарным соображениям и учитывая международные обязательства России в области прав человека и освободить господина Сенцова, – говорится в письме.

Юрова также написала, что подобный жест направит сигнал мировому сообществу касательно обязательств России соблюдать права человека.

Читайте: Меркель и Путин говорили о Сенцове – Лавров

К слову, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния Олега Сенцова.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Олег Сенцов
В поддержку Сенцова – французские активисты объявили голодовку
Володимир Путін та Ангела Меркель
Меркель и Путин говорили о Сенцове – Лавров
Олег Сенцов
В Париже запустили “цепь голодающих” в поддержку Сенцова
Олег Сенцов
Сенцова выдвинули на премию Сахарова 2018
Олег Сенцов
Сегодня Россия должна предоставить справки о состоянии здоровья Сенцова и Балуха – Денисова
Олег Сенцов
Мозгу и сердцу Сенцова не хватает кислорода – Денисова
Олег Сенцов
Сенцову трудно вставать с постели – адвокат
США в ОБСЕ призвали Россию освободить Сенцова
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка