Станцию метро КПИ закрыли на вход на 2 недели

Станция киевского метро Политехнический институт будет закрыта на вход в утренний час пик в течение двух недель – с 24 сентября по 5 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Станция будет закрыта на вход с 7:45 до 10:25 в связи с ремонтом эскалатора.

Два рабочих эскалатора будут работать только на подъем, чтобы избежать давки на платформе станции.

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Администрация метрополитена просит киевлян переориентировать маршруты через станции метро Шулявская, Вокзальная или Лукьяновка – это ближайшие остановки метро к КПИ, однако добираться к Политехническому институту от них придется дополнительным видом транспорта.

Напомним, 8 сентября в Киеве стартовал ремонт моста Метро.