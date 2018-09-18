Суд оставил Зайцеву и Дронова за решеткой

Подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова – суд оставил за решеткой. Содержание под стражей без права внесения залога продлили еще на 60 дней.

Киевский райсуд Харькова оставил за решеткой подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова.

Судья Виктор Попрас продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога еще на 60 дней, сообщает NewsRoom.

В начале заседания представители подсудимых ходатайствовали о том, чтобы их клиентов отпустили под домашний арест.

Сам Геннадий Дронов заявил, что не собирается скрываться от следствия и предложил отдать правоохранителям свои паспорта.

В свою очередь адвокаты Зайцевой заявили о том, что их подзащитная нуждается в качественной медицинской помощи, а “содержание ее в СИЗО не обратит трагедию”.

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Напомним, ранее в суд должны были доставить врача-нарколога Елену Федирко, которая брала анализы у Зайцевой после ДТП.

Однако позже стало известно, что свидетель выехала на неподконтрольную Украине территорию.

Кроме того, стало известно, что сын нарколога Федирко является обвиняемым по уголовному делу.

Фото: Андрей Мариенко/УНИАН