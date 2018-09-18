Trade with Ukraine – Украина запустила единый экспортный бренд

Минэкономразвития презентовало первый экспортный бренд Украины под названием Trade with Ukraine.

Украинские товары и услуги будут продвигать на международные рынки с помощью экспортного бренда, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает Минэкономразвития.

– Экспортный бренд базируется на бренде UkraineNow, который утвердило правительство Украины. Экспортный бренд будет создавать устойчивую эмоциональную и визуальную связь между различными отраслями и секторами экономики, – сказал министр.

#Кубів: Експортний бренд базується на Бренді UkraineNow, який затвердив Уряд України. Експортний бренд України буде створювати стійкий емоційний та візуальний зв’язок між різними галузями та секторами економіки @EPOUkr @Kabmin_ua pic.twitter.com/vcIdroZOhX — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 18 сентября 2018 г.

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Предполагается, что экспортный бренд облегчит выход бизнеса на новые рынки.

Каждый украинский экспортер сможет пользоваться репутацией всех других украинских экспортеров, независимо от отрасли.