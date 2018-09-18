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Trade with Ukraine – Украина запустила единый экспортный бренд

Минэкономразвития презентовало первый экспортный бренд Украины под названием Trade with Ukraine.

Експортний бренд України

Украинские товары и услуги будут продвигать на международные рынки с помощью экспортного бренда, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает Минэкономразвития.

– Экспортный бренд базируется на бренде UkraineNow, который утвердило правительство Украины.

Экспортный бренд будет создавать устойчивую эмоциональную и визуальную связь между различными отраслями и секторами экономики, – сказал министр.

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Предполагается, что экспортный бренд облегчит выход бизнеса на новые рынки.

Каждый украинский экспортер сможет пользоваться репутацией всех других украинских экспортеров, независимо от отрасли.

Ранее Украина договорилась с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ.

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