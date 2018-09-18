Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цен на газ

Достигнута принципиальная договоренность с Международным валютным фондам о постепенном выводе цены газа на импортный паритет до 2020 года.

Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

– Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло (с МВФ – Ред.). Темпы сейчас обсуждаются, – сказал он.

По словам Коболева, вопрос цены на газ является ключевым вопросом на переговорах с МВФ, которые сейчас проходят в Киеве

В то же время он не смог сказать, на сколько будет повышение на первом этапе.

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Напомним, миссия МВФ будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября.

Ранее стало известно, что после переговоров с МВФ тарифы на газ для промышленности и населения, скорее всего, выровняют.