Украинцам разрешат покупать валюту онлайн

Нацбанк обнародовал проект структуры валютного регулирования, который, среди прочего, позволит физическим лицам покупать иностранную валюту в интернете.

Проект структуры валютного регулирования вступит в силу вместе с вступлением в силу закона О валюте и валютных операциях 7 февраля 2019 года, сообщает НБУ.

Согласно закону, физическим лицам разрешат покупать иностранную валюту в интернете.

На такие операции будет распространяться такой же лимит, что и на покупку наличных (сейчас – 150 тыс. грн в день).

Кроме того, будет отменен валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн.

Вместо индивидуальных валютных лицензий появится система электронных лимитов.

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Предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам расширят до 365 дней (сейчас – 180 дней).

Также отменят санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.

К слову, Минэкономразвития представило первый экспортный бренд Украины, под которым будут продвигать все товары и услуги.

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