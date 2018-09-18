PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Украинцам разрешат покупать валюту онлайн/

Украинцам разрешат покупать валюту онлайн

Нацбанк обнародовал проект структуры валютного регулирования, который, среди прочего, позволит физическим лицам покупать иностранную валюту в интернете.

Долар

Проект структуры валютного регулирования вступит в силу вместе с вступлением в силу закона О валюте и валютных операциях 7 февраля 2019 года, сообщает НБУ.

Согласно закону, физическим лицам разрешат покупать иностранную валюту в интернете.

На такие операции будет распространяться такой же лимит, что и на покупку наличных (сейчас – 150 тыс. грн в день).

Кроме того, будет отменен валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн.

Вместо индивидуальных валютных лицензий появится система электронных лимитов.

Читайте: Курс доллара к концу 2019 – прогноз Кабмина

Предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам расширят до 365 дней (сейчас – 180 дней).

Также отменят санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.

К слову, Минэкономразвития представило первый экспортный бренд Украины, под которым будут продвигать все товары и услуги.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка