Глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко возглавил рейтинг губернаторов по выполненным обещаниям.

Аналитический портал Слово и дело опубликовал обновленный рейтинг губернаторов Украины по количеству выполненных обещаний.

Первое место в рейтинге уже традиционно занимает глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.

Основные направления, на которых сосредоточилась команда Резниченко, – капитальный ремонт дорог (отремонтировано более 500), школ (более 30), детских садов (50), стадионов (20), водоводов (50) и больниц. Кроме того, совместно с фондом Петра Порошенко и первой леди Мариной Порошенко создает новое образовательное пространство, открывая инклюзивные классы в каждой школе и реконструируя все школы с учетом потребностей особых детей.

Днепропетровская ОГА активно занимается патриотическими проектами: открыла парк Героев АТО рядом со зданием администрации, музей АТО и в августе этого года в центре Днепра установила самый высокий в Украине флагшток (72 метра), на котором развивается государственный флаг.

Юрий Ткаченко

Юрий Ткаченко, глава Черкасской ОГА, занял второе место среди ответственных губернаторов. Ткаченко активно занят энергоэффективностью. Благодаря его усилиям, поставщики тепла области сократили потребление природного газа на 21%.

Ткаченко также уделяет внимание образованию, в частности, он пообещал и ввел в 15 школах области новый предмет – робототехника.

Геннадий Москаль

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль – на третьем месте. Он возглавляет регион, который печально известен массовой контрабандой сигарет и потоками нелегальных мигрантов. Остановить контрабанду Москалю пока не удалось, но поток нелегалов через венгерскую границу сократился. Кроме того, губернатор дал и выполнил несколько обещаний отремонтировать дороги между несколькими райцентрами.

К слову, киевский городской председатель Виталий Кличко уверенно возглавляет рейтинг кандидатов в мэры столицы на следующих выборах в 2020 году.