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Враг активный под Мариуполем: бьет из минометов большого калибра

За сутки оккупанты 21 раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил, дважды применив запрещенное оружие.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр ООС.

В то же время, по данным разведки, уничтожен один боевик и еще один ранен.

В течение суток оккупанты обстреляли Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовку, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты наших войск возле Павлополя противник также обстрелял из миномета 120-го калибра, – говорится в сообщении.

С начала текущих суток противник трижды стрелял на Мариупольском направлении – в районе Лебединского и Водяного враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте:  ООС: враг атаковал из запрещенного оружия, есть раненные

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Донбассе задержали возможных соратников боевиков.

Фото: Міноборони

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