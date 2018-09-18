Враг активный под Мариуполем: бьет из минометов большого калибра

За сутки оккупанты 21 раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил, дважды применив запрещенное оружие.
Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр ООС.
В то же время, по данным разведки, уничтожен один боевик и еще один ранен.
В течение суток оккупанты обстреляли Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовку, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты наших войск возле Павлополя противник также обстрелял из миномета 120-го калибра, – говорится в сообщении.
С начала текущих суток противник трижды стрелял на Мариупольском направлении – в районе Лебединского и Водяного враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Донбассе задержали возможных соратников боевиков.
Фото: Міноборони