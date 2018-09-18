ЕС выделит Украине €54 млн на энергоэффективность

Европейский Союз готов предоставить Украине второй транш объемом 54 миллиона евро в поддержку Фонда энергоэффективности.

Европейский Союз готов предоставить второй транш финансовой помощи в размере €54 млн на поддержку Фонда энергоэффективности Украины.

Как только будет подписано соглашение, средства поступят в Мультидонорский фонд.

Такая договоренность была достигнута на первом заседании совета доноров во вторник, передает Правительственный портал.

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По словам заместителя генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской Комиссии Катарины Матерновой, Правительство Украины и IFC сделали важнейшее для Украины дело – создали Фонд ЭЭ.

Он не только поможет термомодернизировать жилой фонд и достичь энергетической безопасности, но и создаст рынок новых профессий.

К слову, первый транш макрофинансовой помощи ЕС в размере €1 млрд Украина ожидает получить уже осенью.

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