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Чем поразили украинские солдаты министра обороны Британии

Министр обороны Великобритании посетил украинских военных на передовых позициях в Донбассе.

Во время рабочего визита в Украину британская делегация во главе с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном побывала в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, свою работу на Донбассе делегация начала в Краматорске со встречи с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Командующий предоставил гостям конкретные факты применения вооружения российского происхождения против воинских частей, ведущих боевые действия на востоке Украины.

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Чем поразили украинские солдаты министра обороны Британии / 9 фотографий

Уильямсон побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил.

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– Больше всего, признается британский гость, его поразили устойчивость и храбрость украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира, – отмечают в пресс-центре Объединенных сил.

Напомним, Наев заявил, что военного решения для завершения войны на Донбассе недостаточно.

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