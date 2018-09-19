ГБР откроет первые производства в ноябре – Труба

Государственное бюро расследований откроет первые производства уже в ноябре.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на заседании комитета министров Совета Европы в Страсбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

– Государственное бюро расследований начнет работу как правоохранительный орган. Это произойдет в ноябре этого года сразу после назначения на должности следователей территориальных управлений, – сказал Труба.

Он напомнил, что в ГБР должны избрать 1,5 тысячи сотрудников, для этого объявляли конкурс на 674 должности, который уже подходит к концу.

– Уже выбрано 320 победителей конкурса. Часть из них назначена на должность. На завершающем этапе – собеседования с кандидатами на должности следователей территориальных управлений Бюро. Нужно около месяца, чтобы завершить этот конкурс, – заявил Труба.

Кроме того, по его словам, ГБР надо передать материалы полиграфа 27 победителей конкурса на руководящие должности, который проводила внешняя комиссия.

А также внести изменения в закон о ГБР, завершить формирование территориальных управлений и получить помещение, соответствующее требованиям правоохранительных органов.

– Я понимаю, что не все пункты будут выполнены в ближайшее время. У нас нет возможности ждать – мы начнем работу с теми ресурсами, которые есть: без соответствующего помещения, оперативных подразделений и руководящего звена, – подытожил Труба.

Как сообщалось, 12 ноября 2015 года Верховная Рада проголосовала за закон о создании Государственного бюро расследований.

16 ноября 2017 года директором ГБР конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.

Труба заявлял, что бюро должно полноценно начать работу в сентябре 2018 года.

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18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности ГБР. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

Но Труба заявил, что отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности ведомства.

Он также сообщил, что конкурсная комиссия уничтожила результаты прохождения победителями конкурса полиграфа.

Народный депутат Юрий Македон оспаривает назначение Романа Трубы директором Госбюро расследований – и вскоре иск рассмотрит суд.