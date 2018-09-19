Диалог лечит раны: Блаженнейший Святослав представил первую книгу

Блаженнейший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, представил свою первую книгу диалога лечит раны.

– Диалог лечит. Это могут подтвердить и современные психологи. Нам так нужно иногда выразить свою боль, свои сомнения, но так часто нам не хватает кого-то, кто бы нас выслушал. Мне бы очень хотелось, чтобы эта книга призвала к общению, к диалогу, – отметил Блаженнейший Святослав, передает пресс-служба Львовского городского совета.

Также он добавил, что книга построена в форме диалога.

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В книге-интервью Блаженнейший Святослав рассказывает редактору польского католического информационного агентства Кшиштофу Томасику о некоторых до сих пор неизвестных фактах прошлого и современном состоянии Восточной Католической Церкви.

Он делится историей своей жизни: с момента призвания до избрания его главой УГКЦ. Рассказывает о возможностях, которые возникают в результате диалога, а также о хороших, но порой и болезненных отношениях со странами-соседями.

Напомним, сегодня во Львове стартовал 25 форум издателей! Приехали туда семьдесят авторов из 25 стран мира. Три этажа книг. И еще на улице более тысячи новых изданий. На стендах неординарные детские издания, и новинка нынешнего форума – инклюзивная литература.

Фото и видео: ЛГС.