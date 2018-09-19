Дмитрий Шимкив вошел в руководство Фармацевтической фирмы Дарница

Экс-замглавы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив возглавил совет управляющей компании ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница.

Как сообщает компания в пресс-релизе, в компетенции нового топ-менеджера будут входить международные связи, стратегическое планирование, развитие и внедрение новых технологий.

– Дарница – современная, динамичная и прибыльная украинская компания. Вывод ее в клуб мировых фармацевтических игроков – интересный вызов для меня как бизнесмена. Мне также импонирует то, что высокая добавленная стоимость не только создаётся Дарницей в Украине, но и инвестируется в Украину, – прокомментировал Шимкив свое назначение.

Он также отметил, что фармацевтический рынок Украины активно растет, а украинские разработки имеют хорошую перспективу на международных рынках.

– Именно медицина и фармацевтика будут задавать тренды в экономике и инновациях в течение следующих 25 лет, аналогично роли индустрии высоких технологий последних 25 лет, – считает Шимкив.

Он также сообщил, что в ближайшие несколько лет планирует работать в советах нескольких инновационных компаний, предложения от которых сейчас рассматривает.

Дмитрий Шимкив родился 28 сентября 1975 во Львове. С 1998 года работал на руководящих должностях в инновационных компаниях Украины, Европы и США. В 2007 году начал работать в Microsoft Украина, а в 2009-2014 годах возглавлял представительство корпорации в Украине. В июле 2014 года занял должность заместителя главы Администрации президента Украины. За четыре года работы на госслужбе при его участии был создан Национальный совет реформ, запущены технологии мобильной передачи данных третьего и четвертого поколений.

Также Дмитрий Шимкив занимался запуском системы электронных закупок ProZorro, участвовал в разработке стратегии устойчивого развития Украина-2020. Кроме того, при содействии Шимкива был запущен проект популяризации и изучения английского языка GoGlobal. Также при его участии создан Украинский культурный фонд, стимулирующий развитие украинского кинематографа.

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ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2017 году компания получила чистый доход от реализации продукции в размере 2,530 млрд. грн., что на 19% больше, чем в 2016 году. Ее чистая прибыль в 2017 году составила 342,111 млн. грн. Одним из совладельцев компании является депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.

Как сообщалось, 25 июля нынешнего года исполнительным директором ПАО Фармак (Киев) был назначен Владимир Костюк. До марта 2018 года эту должность занимал Августин Дубничка.