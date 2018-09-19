Кабмин одобрил соглашение о поездках в Грузию по ID-картам

В Кабинете министров одобрили проект соглашения, по которому украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картами.

Кабинет министров одобрил проект соглашения с Грузией, по безвизовым поездкам по внутренним паспортам (ID-картам), сообщает РБК Украина.

– Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель, – говорится в сообщении.

Сегодня между Украиной и Грузией действует соглашение о безвизовых поездках, которое освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.

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Имплементация соглашения о поездках по ID-картам должна привести к росту поступлений в государственный и местные бюджеты, поскольку увеличится число путешественников.

К слову, Европейский Союз не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной.