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Когда средняя зарплата будет 10 тысяч. Гройсман назвал условие

Если по результатам второго квартала 2018 года ВВП покажет рост до 3,8%, это станет предпосылкой для увеличения средней зарплаты до 10 тыс. грн уже до конца текущего года.

Зарплата

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передает Укринформ.

– Во втором квартале мы имели предварительные данные, что ВВП растет до 3,6%, сегодня уточненные данные – 3,8%. Есть нормальный темп выработки валовой продукции в Украине, это означает, что у людей больше работы, мы производим больше продукции и услуг. Но посмотрим, какая будет ситуация на конец года, – отметил глава правительства.

По его словам, целью правительства является увеличение к концу года средней зарплаты до уровня 10 тыс. грн.

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К слову, в Украине в июне самая высокая средняя зарплата была в Донецкой области, она составила 9774 грн.

Фото: dreamstime

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