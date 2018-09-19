Люди не хотят ездить на Lanos. Почему собрались евробляхеры под Кабмином

Митинг евроблях проходит под Кабинетом Министров. Факты ICTV рассказывают масштабная ли акция, почему собрались активисты и что они требуют.

Сейчас активно поднимается вопрос о решении проблем с машинами на еврономерах. В Украине насчитывается около 3 млн владельцев таких авто. Заграницей авто стоят дешево, владельцы нашли способ, как их официально завозить в Украину, однако растаможивание иногда стоит дороже машины. Именно поэтому, водители ездят на нерастаможенном транспорте.

Сегодня, 19 сентября, под Кабинетом министров Украины проходил митинг автовладельцев на еврономерах. Факты ICTV побывали на митинге и узнали, сколько людей собралось и чего требует народ.

Кто митинговал

На акцию вышла организация Авто Евро Сила, которая насчитывает около 200 000 официальных участников. И их партнеры – Союз перевозчиков Украины. По словам митингующих, сегодня под Кабмином собралось около 2 тысяч человек из всех областей Украины:

– Сегодня собралось около 2 тыс человек, большое количество авто, 50 автобусов.

Увеличить возраст, отменить акциза

В частности, председатель общественной организации Авто Евро Сила Олег Ярошевич выделил три вопроса, ответы на которые они хотят услышать от министров:

Срочное рассмотрение поправок к законопроектам № 8487 и № 8488. поправок только зарегистрированных более 150. Это уникальных случай, когда к законопроекту присоединилась большое количество депутатов. Ответ на вопрос о распределении средств на ремонт дорог. Гройсман рассказывает, что работы ведутся, а люди сегодня приехали из разных уголков Украины и доказывают, что работы либо заморожены, либо не ведутся. Пересмотреть закон, который предоставляет полномочия патрульным полицейским останавливать и проверять автомобили, которые противоречат законодательству. Хотим, чтобы этот законопроект направили на доработку или просто отменили голосования в ВР.

Напомним, что законопроекты № 8487 и № 8488 в частности предусматривают снижение акцизы на транспортные средства, а также снимают ограничения по экологическим нормам на оформление регистрации.

Также глава организации заявил, что активисты готовы платить все соответствующие налоги на растаможку авто, если возраст ввозных авто увеличат:

– Наше требование – убрать из формулы расчета платежей возраст автомобиля. С другим объемом платежей мы будем соглашаться – 20% НДС, 10% пошлины, 3% пенсионный фонд и 1,5% потребности на армию. Мы от них отказаться не можем.

Ярошевич отметил, что они требуют отмены акцизы на автомобили. Мол, акциза уместна только для алкоголя и табачных изделий:

– Акциз может быть введен только к товарам, оборот которых обеспечивает государство. Наша община считает, что на бывшие в употреблении автомобили акцизы могут быть распространены. Они существовали более 10 лет назад, когда защищали внутреннего производителя – завод АвтоВАЗ. Сегодня завод уже не функционирует.

Омелян поддержал активистов

К митингующим вышел министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В частности, он заверил, что проконтролирует выполнение требований активистов. Омелян пообещал заняться вопросом ремонт дорог:

– Омелян – один из самых адекватных министров. Он выходит к людям, не боясь доносить свою позицию. Мы договорились, что будут созданы определенные направления, по контролю качества ремонта дорог. Гражданскую позицию людей он учел.

Нет Lanos!

Один из активистов, Олег, приехавший на митинг на своей “бляхе” из Черкас заверил, что акции будут проводиться, пока власть не прислушается к обществу:

– Будем собираться еще раз. Можем привезти сюда все 3 миллиона, если нас не услышат. Растаможка должна стоить не 3000 евро, а хотя бы 750.

Мы не за себя стоим, мы – за всю Украину. За то, чтобы любой мог купить себе машину по европейской цене, а не ездить на Lanos, который на ходу распадается, – прокомментировал активист, сетуя на слишком плохое качество дорог в Черкассах.

Задерживаться на несколько дней активисты не собираются – митинг однодневный. Если Кабмин примет поправки к законопроекту и удовлетворит требования митингующих, объем незаконно ввезенных и нерастаможенных авто в Украине начнет спадать.

Несмотря на то, что митинг был мирный, многие украинский жалуются на владельцев евроблях. В частности, не секрет, что с появлением большого количества авто на еврономерах увеличилась количество ДТП на дорогах.

Я часто сталкивался с тем, когда некоторые водители на евробляхах бросают свой автомобиль на обочине, на проезжей части, – говорит водитель с опытом Леонид.

– У некоторых водителей авто выходит из строя и они бросают его прямо посреди улицы, создавая пробки. Более того, очень часто был свидетелем неадекватного поведения водителей на дороге, когда они своими действиями вызывали опасные ситуации. Возможно просто надо проверять состояние тех авто, которые ввозятся в Украину из-за границы, потому что многое из того, что везут – обычный хлам.

Евробляхи – это преимущественно машины 90-х и более лет выпуска. Они часто ломаются на дорогах, приводя к пробкам, их неисправности являются причинами ДТП.

Лилия Ященко