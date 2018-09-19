На Львовщине запретили российские песни

На территории Львовской области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Такое решение накануне принял облсовет, передает Львовский портал.

Речь идет о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Такое решение принято во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни, а также для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации.

Теперь Львовская ОГА должна создать межведомственную рабочую группу, которая будет проводить разъяснительную работу относительно моратория.

Планируется также подать обращение в Верховную Раду относительно необходимости внесения изменений в законы о запрете публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на языке государства-агрессора.

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К слову, ранее горсовет Черновцов запретил использовать русский язык в сфере обслуживания.

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