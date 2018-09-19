ООС: мощный обстрел возле Луганского, за сутки погибли двое бойцов

Во время боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил легкие ранения.

За прошедшие сутки, 18 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой Объединенными силами.

Боевики 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Под мощный обстрел из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции Объединенных сил на Светлодарском направления в районе населенного пункта Луганское. Также по позициям защитников Крымского на Луганском направлении оккупанты дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты БМП-1”.

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Во время боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил легкие ранения.

– По данным разведки, в течение суток троих оккупантов уничтожено, пятеро ранены. С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на Луганском, Березового – на Донецком и Лебединского на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет, – сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что военного решения для завершения войны на Донбассе недостаточно.