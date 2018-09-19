Последние теплые дни. Синоптик сказала, когда придет настоящая осень

В выходные ожидается похолодание и дожди, что свидетельствует о приходе метеорологической осени.

Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

– Первая заявка осени состоится уже в воскресенье-понедельник, – сказала она.

Однако, по ее словам, до выходным будет еще тепло и сухо: днем ​​+23 +25, а ночью до +15.

Голеня предупредила, что с субботы, 22 сентября, в западных, а с воскресенья, 23 сентября, в большинстве центральных и южных областей ожидаются осадки в виде дождя. При этом похолодает до +14 +20 градусов.

Синоптик также отметила, что тепло будет до конца недели только на юго-востоке – до +25, однако в понедельник дождевой фронт дойдет и туда.

Дождливая погода продержится в Украине примерно 2-3 дня.

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Ранее синоптики обещали сухую погоду в Украине в сентябре и ощутимые похолодания ночью.