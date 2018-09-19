На выезде из Полтавы образовались пробки из-за участников акции протеста, которые требуют отремонтировать дорогу.

На выезде из Полтавы утром в среду, 19 сентября, владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли трассу Киев-Харьков с требованием отремонтировать дорогу, пишет Сайт города Полтава.

Водители объявили свою акцию бессрочной. Участники акции протеста обещают ограничивать движение до тех пор, пока их не услышат.











Под Полтавой евробляхеры перекрыли трассу Киев-Харьков – начались пробки / 6 фотографий

– Акция бессрочная. Пока не добьемся, чтобы к нам приехали власти и не сказали – когда это будет делаться! Чтобы выгоняли технику и уже делали!, – сказал общественный активист Игорь Панченко.

У места блокировки образовались пробки из десятков машин, преимущественно грузовиков. Часть водителей объезжает перекрытие по боковым улицам.

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На месте блокирования дороги дежурят несколько экипажей патрульной полиции.

Как известно, в 2019 году Кабинет министров предусмотрит 56 млрд гривен на дорожное строительство.