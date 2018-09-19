Под Полтавой евробляхеры перекрыли трассу Киев-Харьков – начались пробки

На выезде из Полтавы образовались пробки из-за участников акции протеста, которые требуют отремонтировать дорогу.
На выезде из Полтавы утром в среду, 19 сентября, владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли трассу Киев-Харьков с требованием отремонтировать дорогу, пишет Сайт города Полтава.
Водители объявили свою акцию бессрочной. Участники акции протеста обещают ограничивать движение до тех пор, пока их не услышат.
– Акция бессрочная. Пока не добьемся, чтобы к нам приехали власти и не сказали – когда это будет делаться! Чтобы выгоняли технику и уже делали!, – сказал общественный активист Игорь Панченко.
У места блокировки образовались пробки из десятков машин, преимущественно грузовиков. Часть водителей объезжает перекрытие по боковым улицам.
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На месте блокирования дороги дежурят несколько экипажей патрульной полиции.
Как известно, в 2019 году Кабинет министров предусмотрит 56 млрд гривен на дорожное строительство.