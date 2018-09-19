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Пошел необратимый процесс – Филарет о получении Томоса

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет считает, что Украина уже в ближайшее время должна получить Томос об автокефалии УПЦ.

Філарет

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что формальные процедуры со стороны Константинополя говорят о том, что Украина вскоре получит Томос об автокефалии УПЦ, передает Укринформ.

– Надеемся, что получим Томос уже в ближайшее время, так как начался уже необратимый процесс. Томос будет, а когда – это уже решит Вселенский Патриарх и обстоятельства. Это может быть и очень быстро, а может и немного медленнее. Но это будет. Вселенский Патриарх уже направил экзархов – своих послов – в Киев, которые уже встречались с церковным руководством, с президентом. Это свидетельствует о том, что сам процесс уже пошел, – сказал Филарет.

Он добавил, что если Украина получит Томос, то это будет означать создание единой Украинской православной церкви и объединение всего народа.

Читайте: Томос об автокефалии УПЦ: Москва угрожает Константинополю

К слову, решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви Вселенский патриархат может принять на синоде 9-11 октября.

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