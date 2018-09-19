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Погода на сегодня, 19 сентября (КАРТА)

19 сентября в Украине без осадков, на востоке до +27°.

На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°.

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +25°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 19 сентябряі

В Киеве без осадков, температура до +25°.

Напомним, какой будет погода на сентябрь в Украине.

 

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