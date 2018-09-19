Сенат США одобрил выделение $250 млн Украине на военную помощь

Сенат США одобрил увеличение военной помощи Украине до $250 млн.

Сенат США одобрил проект бюджета на 2019 год, в котором военная помощь Украине увеличена до $250 млн, сообщает посольство Украины в США в Facebook.

– Согласно законопроекту, $250 млн выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.

Чтобы законопроект вступил в силу, за него предстоит проголосовать в Палате представителей, после чего его подпишет президент США Дональд Трамп.

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К слову, в США прогнозируют, что для противостояния России им придется существенно увеличить количество военно-воздушных сил.