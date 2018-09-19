Суд арестовал имущество министра Омеляна

Соломенский райсуд Киева наложил арест на имущество министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом рассказала пресс-секретарь суда Яна Квитченко, передает Украинская правда.

По ее словам, в суд поступило два ходатайства, одно из которых было удовлетворено полностью, а второе – частично.

Оба ходатайства касались ареста имущества. Их детали неизвестны.

По словам министра Омеляна, он также еще не знает подробностей ареста своего имущества, поскольку узнал об этом из новостей.

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В свою очередь пресс-секретарь главы Мининфраструктуры Марина Томко написала в Facebook, что по неподтвержденной информации, закрытым решением суда арестовано имущество Омеляна: квартира (60 кв.м.) и машина его брата.

– В собственности Омеляна остались не арестованы галстуки, носки и с несколько сотен книг, – добавила она.

Напомним, 14 сентября Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Фото: УНИАН.